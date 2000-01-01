Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Суд продлил срок задержания лидера палестинских террористов | Фото:28.05 17:05   MIGnews.com

Суд продлил срок задержания лидера палестинских террористов

Во вторник израильский военный суд продлил срок содержания под стражей бывшего палестинского лидера террористов, обвиняемого в совершении нападений на израильтян, имевших место более десяти лет назад, в том числе тех, которые ранее были оправданы в рамках соглашения об амнистии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Военный суд Самарии постановил, что Закария Зубейди проведет за решеткой вплоть до завершения судебного разбирательства.

Зубейди, 43-летнему бывшему командиру военного крыла ФАТХа, предъявлено обвинение по 24 пунктам, связанным с его ролью в ряде обстрелов и взрывов бомб начавшихся с 2003 года.

Зубейди находится под стражей со времени своего ареста в конце февраля в Рамалле вместе со своим предполагаемым сообщником, палестинским адвокатом Тареком Баргуутом.

Служба безопасности ШАБАК заявила, что Зубейди признался в двух обстрелах автобусов у поселения Бейт-Эль на Западном берегу в ноябре 2018 года и январе 2019 года, в результате которых три человека получили ранения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:51
“Иран терроризирует весь Ближний Восток”
16:45
Генерал защищает использование летального оружия в Газе
16:32
Иран не видит перспективы переговоров с США
16:05
Влиятельный румынский политик садится в тюрьму за коррупцию
15:45
Ливанские демонстранты пытались прорваться в Израиль
15:35
Либерман: Мы не собираемся свергать Нетаниягу
15:24
Открытого гея приветствовали в раввинате Иерусалима
15:18
В Тель-Авиве задержана нелегальная крановщица из России
15:12
Турция: США не принуждают пересмотреть покупку С-400
14:55
Секретариат Ликуда не имеет права одобрить слияние с Кулану
14:50
Пожар в Рамат-Бейт-Шемеш и Совете Эшколь
14:35
Президент Сербии приказал привести армию в боевую готовность
14:04
Меркель: Немецкие синагоги, еврейские школы должны защищать
13:10
Ночная встреча Либермана и Гидона Саара
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus