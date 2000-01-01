Суд продлил срок задержания лидера палестинских террористов
Во вторник израильский военный суд продлил срок содержания под стражей бывшего палестинского лидера террористов, обвиняемого в совершении нападений на израильтян, имевших место более десяти лет назад, в том числе тех, которые ранее были оправданы в рамках соглашения об амнистии.
Военный суд Самарии постановил, что Закария Зубейди проведет за решеткой вплоть до завершения судебного разбирательства.
Зубейди, 43-летнему бывшему командиру военного крыла ФАТХа, предъявлено обвинение по 24 пунктам, связанным с его ролью в ряде обстрелов и взрывов бомб начавшихся с 2003 года.
Зубейди находится под стражей со времени своего ареста в конце февраля в Рамалле вместе со своим предполагаемым сообщником, палестинским адвокатом Тареком Баргуутом.
Служба безопасности ШАБАК заявила, что Зубейди признался в двух обстрелах автобусов у поселения Бейт-Эль на Западном берегу в ноябре 2018 года и январе 2019 года, в результате которых три человека получили ранения.