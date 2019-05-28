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SodaStream приняла на праздник Рамадан тысячи гостей | Фото: Twitter28.05 18:45   MIGnews.com

SodaStream приняла на праздник Рамадан тысячи гостей

В понедельник в SodaStream приняла у себя в гостях на фестивале, посвященном окончанию поста в месяц Рамадан, около 3000 израильтян и палестинцев на своей фабрике в южном городе Рахат.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Бедуины, еврейские израильтяне и некоторые палестинцы присутствовали на празднике в понедельник вместе с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом.

Фридман написал в "Twitter", что он испытал "чистую радость" и прорекламировал SodaStream как пример мира: "Мусульмане, друзы, христиане и евреи работают вместе, делая друг друга лучше, счастливее и богаче".

SodaStream, производитель автоматов для газированных напитков, закрыла свой завод в Иудее и Самарии в 2015 году из-за призывов к бойкоту и открыла новое предприятие в преимущественно бедуинском городе Рахат. PepsiCo купила SodaStream в прошлом году за 3,2 миллиарда долларов.


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