SodaStream приняла на праздник Рамадан тысячи гостей

Бедуины, еврейские израильтяне и некоторые палестинцы присутствовали на празднике в понедельник вместе с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом.
Фридман написал в "Twitter", что он испытал "чистую радость" и прорекламировал SodaStream как пример мира: "Мусульмане, друзы, христиане и евреи работают вместе, делая друг друга лучше, счастливее и богаче".
SodaStream, производитель автоматов для газированных напитков, закрыла свой завод в Иудее и Самарии в 2015 году из-за призывов к бойкоту и открыла новое предприятие в преимущественно бедуинском городе Рахат. PepsiCo купила SodaStream в прошлом году за 3,2 миллиарда долларов.