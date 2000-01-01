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Генерал защищает использование летального оружия в Газе | Фото:28.05 16:45   MIGnews.com

Генерал защищает использование летального оружия в Газе

Глава южного командования ЦАХАЛа во вторник выступил за использование живого огня в ответ на беспорядки вдоль границы с Газой в прошлом году, заявив, что не нашел других подходящих, менее смертоносных альтернатив.

"Если бы у меня было одно желание, то только более эффективное нелетальное оружие", - сказал генерал-майор Герци Халеви, выступая на международной юридической конференции в Герцлии.

Израильские солдаты вынуждены отвечать живым огнем на массовые беспорядки, которые случаются во время регулярных протестных палестинских акций, начавшихся 30 марта 2018 года.

Во время таких беспорядков зафиксировано несколько снайперских выстрелов палестинцев по израильским войскам вдоль границы. По меньшей мере 200 палестинцев были убиты во время беспорядков в прошлом году.

Израиль сталкивается с серьезной международной критикой за использование живого огня против практически безоружных мятежников.


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