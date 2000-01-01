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flickr 28.05 09:25   MIGnews.com

Аббас отверг мирное предложение Трампа

Революционный совет палестинского движения ФАТХ поздравил "героических" заключенных террористов, голодающих в израильских тюрьмах 40 дней с победой над Израилем. Партия, возглавляемая Махмудом Аббасом, назвала голодовку "борьбой за свободу и честь" палестинцев.

На заседании совет выразил гордость и восхищение палестинскими заключенными за "решительную позицию". Также революционный совет полностью поддержал "националистические" взгляды Абу Мазена и поставил в заслугу то, что он выразил "палестинские" ценности в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь Махмуд Аббас, который также присутствовал на заседании, заявил, что продолжает инициировать мир, и будет выступать против всех предложений, которые ставят под угрозу создание палестинского государства и мешают положить конец "оккупации" Израиля.

По данным газеты Israel Hayom, Аббас отклонил региональный план Трампа. Согласно предложению, изначально, ПА должна нормализировать отношение с Израилем, только затем последует обсуждение создания палестинского государства.
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