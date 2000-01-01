28.05 07:11 MIGnews.com

Эрдан: заключенные завершили голодовку и ничего не добились

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Палестинские заключенные, после 42 дней голодовки, завершили ее, не добившись выполнения ни одного из списка условий, предъявленных их лидером, Маруаном Баргути.Об этом заявил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан. Эрдан заявил: “Нет никаких обязательств предоставить что-либо из списка Баргути”. Ранее Гилад обещал, что заключенные “не получат ничего”, и что администрация управления тюрем не будет вступать с ними в переговоры.Голодную забастовку начали 1200 заключенных, в пятницу вечером все еще голодали 830, десяткам из них была необходима медицинская помощь.На вопрос о том оказывалось на него давление со стороны оборонного истеблишмента с тем, чтобы пойти навстречу заключенным, Эрдан сказал: “Напротив, на меня давили с тем, чтобы объяснить - с террористами нельзя вести переговоры , даже когда мы достигли критических дней и многим потребовалась медицинская помощь”.Эрдан также отметил, что голодовка “не подняла палестинскую улицу”, на что явно рассчитывали ее организаторы.Ранее израильская пресса сообщила, что палестинские заключенные окончили голодовку после того, как была достигнута договоренность о том, что заключенным будут позволены не один, а два визита членов семей в месяц. Ранее существовала проблема финансирования данных визитов, стоимость которых составляет 6-7 миллионов долларов в год. Проблема разрешена - визиты будет финансировать Палестинская автономия. Ее чиновники стали ключевыми лицами, сумевшими уговорить заключенных прекратить забастовку.