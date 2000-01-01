28.05 21:58 MIGnews.com

ЦАХАЛ готов к эвакуации границы в случае Третьей Ливанской

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На случай возобновления боевых действий с "Хизбаллой" Армия обороны Израиля подготовила план частичной эвакуации районов, приближенных к границе с Ливаном. Об этом пишет издание The Media Line со ссылкой на израильские военные источники.На правах анонимности собеседник портала подтвердил слухи о том, что "Хизбалла" вооружена 100 тысячами ракет, которые могли бы покрыть Израиль целиком, но 90% из них – это ракеты малой дальности (до 50 км)."Мы знаем, что Насралла хочет навредить израильскому гражданскому населению и использует психологическую войну против наших граждан. Но мы также считаем, что Насралла ослаблен, так как он потерял в Сирии около 1500 бойцов", - сказал источник.Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни Израиль, ни "Хизбалла" войны не хотят, но при этом военные допускает возможность "эскалации или просчета с обеих сторон".Помимо плана эвакуации, у Израиля также есть подробный план в случае землетрясения или другого стихийного бедствия."Мы ждем землетрясения. Так исторически сложилось, что каждые 80-100 лет случается землетрясение, а последнее было в 1927 году", - добавил источник.