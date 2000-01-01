Арестована террористическая банда, атаковавшая ЦАХАЛ

Разрешена к публикации информация об аресте террористической банды, совершавшей нападения на блок-посты ЦАХАЛа в Иудее и Самарии с применением огнестрельного оружия.
29 апреля члены банды обстреляли блок-пост в Джабара. Всего банда осуществила семь нападений и планировала еще два.
Среди арестованных - Тахсин Ахсан Ахмад Салама, член палестинских сил безопасности, отбывавший наказание в израильской тюрьме за преступления против безопасности государства и освобожденный по сделке Шалита.
В ходе операции в Тулькарем конфисковано большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.