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Арестована террористическая банда, атаковавшая ЦАХАЛ 28.05 13:48   MIGnews.com

Арестована террористическая банда, атаковавшая ЦАХАЛ

Разрешена к публикации информация об аресте террористической банды, совершавшей нападения на блок-посты ЦАХАЛа в Иудее и Самарии с применением огнестрельного оружия.

29 апреля члены банды обстреляли блок-пост в Джабара. Всего банда осуществила семь нападений и планировала еще два.

Среди арестованных - Тахсин Ахсан Ахмад Салама, член палестинских сил безопасности, отбывавший наказание в израильской тюрьме за преступления против безопасности государства и освобожденный по сделке Шалита.

В ходе операции в Тулькарем конфисковано большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.
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