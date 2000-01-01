28.05 13:48 MIGnews.com

Арестована террористическая банда, атаковавшая ЦАХАЛ

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Разрешена к публикации информация об аресте террористической банды, совершавшей нападения на блок-посты ЦАХАЛа в Иудее и Самарии с применением огнестрельного оружия.29 апреля члены банды обстреляли блок-пост в Джабара. Всего банда осуществила семь нападений и планировала еще два.Среди арестованных - Тахсин Ахсан Ахмад Салама, член палестинских сил безопасности, отбывавший наказание в израильской тюрьме за преступления против безопасности государства и освобожденный по сделке Шалита.В ходе операции в Тулькарем конфисковано большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.