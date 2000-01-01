Вскоре палестинское руководство направит делегации в несколько стран в рамках своих усилий по поддержке своей оппозиции предстоящему плану президента США Дональда Трампа о мире на Ближнем Востоке, также известному как "сделка века".
Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщили чиновники в Рамалле в интервью The Jerusalem Post.
По словам источников, делегации также проинформируют мировых лидеров о мерах, которые палестинское руководство намерено предпринять в ответ на "мирный план" Вашингтона и "нарушения" Израилем соглашений, подписанных с ПА ранее.
Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас и другие официальные лица в Рамале намекнули, что эти меры будут включать отмену палестинского признания Израиля и приостановление координации безопасности с ЦАХАЛом в Самарии и Иудее.
"Мы запустим международную кампанию, чтобы помешать "сделке века" Трампа", - заявил представитель ООП в Рамалле. "Мы хотим, чтобы мир знал, что это опасный заговор, чтобы ликвидировать наше дело и национальные права".
Премьер-министр ПА Мухаммед Штайе недавно осудил еще пока не опубликованный план Трампа и заявил, что он направлен на "шантаж" палестинцев. "Те, кто считает, что палестинцы могут быть шантажированы, ошибаются", - сказал Штайе во время визита в Наблус. "Мы говорим "нет" и 1000 "нет" любой инициативе, которая не отвечает минимальным требованиям палестинского народа".
Чиновник ПА отметил, что "шантаж" включает в себя "финансовую войну", которая ведется против палестинцев. Он отметил, что Израиль уже вычел 502 миллионов шекелей из налоговых и тарифных фондов, которые он собирает от имени палестинцев, из-за платежей правительства ПА семьям заключенных и "мучеников". Штайе добавил, что в результате принятых Еврейским Государством мер, палестинские государственные служащие получали половину своей зарплаты за последние три месяца.
Тем временем высокопоставленный чиновник ФАТХа Джибриль Раджуб в воскресенье призвал ХАМАС объединить усилия, чтобы помешать "сделке века" Трампа. ХАМАС, по его словам, "должен предпринять практические шаги, а не эмоциональную риторику, чтобы создать национальный фронт для укрепления нашего национального проекта, основанный на создании независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме на границах 1967 года и возвращении палестинских беженцев".
Раджуб подчеркнул, что палестинское единство необходимо для того, чтобы противостоять администрации Трампа, "которая стремится уничтожить наше национальное дело и превратить его из политического дела в гуманитарный вопрос".
Замечания Раджуба появились в ответ на заявления лидера ХАМАС Исмаила Хании, который в субботу вновь заявил, что его движение отвергает "сделку века". Хания, который выступал на встрече различных палестинских фракций в Газе, чтобы обсудить пути срыва предстоящий плана Трампа, утверждал, что план уже осуществлялся на месте. "Сделка века", по словам Хании, направлена на "перекраивание геополитической карты региона".
Лидер ХАМАС отметил, что его движение готово провести "срочные переговоры с ФАТХ и председателем Махмудом Аббасом для достижения палестинского примирения и восстановления национального единства".
Высокопоставленный представитель "Исламского джихада" Нафез Аззам, присутствовавший на встрече в Газе, сказал, что план Трампа - "опасный" для арабов. "Обязанность арабов - поддержать палестинцев в отказе от "сделки века"", - добавил он. Он также предостерег арабов от нормализации их отношений с Израилем.