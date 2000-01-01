Палестинец умер через неделю после полученных ранений
Молодой палестинец скончался от ран, полученных им при попытке ударить ножом офицера израильской пограничной полиции в Самарии и Иудее, говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестинской автономии в воскресенье. Об этом сообщает The Times of Israel.
В ведомстве заявили, что 20-летний Омар Ауни Юнес умер в израильском госпитале в Тель-Авиве, который был указан в других палестинских источниках в социальных сетях как больница "Бейлинсон".
Пограничная полиция застрелила и нейтрализовала вооруженного ножом палестинца, когда он попытался ударить офицера на КПП Тапуах в Самарии и Иудее к югу от города Наблус. Тогда полиция сообщила, что мужчина вызвал подозрения.