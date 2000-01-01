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Палестинец умер через неделю после полученных ранений | Фото:28.04 15:25   MIGnews.com

Палестинец умер через неделю после полученных ранений

Молодой палестинец скончался от ран, полученных им при попытке ударить ножом офицера израильской пограничной полиции в Самарии и Иудее, говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестинской автономии в воскресенье. Об этом сообщает The Times of Israel.

В ведомстве заявили, что 20-летний Омар Ауни Юнес умер в израильском госпитале в Тель-Авиве, который был указан в других палестинских источниках в социальных сетях как больница "Бейлинсон".

Пограничная полиция застрелила и нейтрализовала вооруженного ножом палестинца, когда он попытался ударить офицера на КПП Тапуах в Самарии и Иудее к югу от города Наблус. Тогда полиция сообщила, что мужчина вызвал подозрения.


Когда несколько правоохранителей стали к нему приближаться, он бросился бежать.

Один из офицеров машиной перегородил ему дорогу, в это время палестинец вытащил нож и попытался открыть дверь полицейской машины. Тогда один из стражей порядка выстрелил в подозреваемого.

Ни один израильтянин не пострадал в этом инциденте.

Министерство Палестинской администрации подтвердило более ранние сообщения о том, что Юнес был из деревни Саннирия, расположенной в северной части Самарии и Иудеи.

Во время нападения проезд для палестинцев в Самарии и Иудее, а также Газе был закрыт на девять дней на период Песаха, что является стандартной практикой на время еврейских праздников.


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