28.04 12:19 MIGnews.com

Смертник готовил атаку в Маале Адумим в день выборов

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Израильские СМИ сообщают о том, что ХАМАС планировал провести масштабный теракт с применением смертника в день выборов в Кнессет, 9 апреля.С этой целью высокопоставленные сановники ХАМАСа вербовали террористов в Иудее и Самарии.31 марта ШАБАК арестовал оперативника ХАМАСа Яхью Абу Диа, жителя аз-Зайим.На следствии было установлено, что он поддерживает связь через интернет с высокопоставленными лицами ХАМАСа в Газе.Диа было поручено купить машину и арендовать гараж, в котором следовало собрать бомбу для автомобиля.Автомобиль, набитый взрывчаткой и управлявшийся смертником должны были взорвать в районе Маале-Адумим, в месте с высокой концентрацией автобусов, гражданских и солдат.Диа должен был снять клип со своим “завещанием” и сообщением о том, что он является членом боевого крыла ХАМАСа.Сообщается о том, что в ближайшие дни Диа будет предъявлено обвинительное заключение.