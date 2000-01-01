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Смертник готовил атаку в Маале Адумим в день выборов 28.04 12:19   MIGnews.com

Смертник готовил атаку в Маале Адумим в день выборов

Израильские СМИ сообщают о том, что ХАМАС планировал провести масштабный теракт с применением смертника в день выборов в Кнессет, 9 апреля.

С этой целью высокопоставленные сановники ХАМАСа вербовали террористов в Иудее и Самарии.

31 марта ШАБАК арестовал оперативника ХАМАСа Яхью Абу Диа, жителя аз-Зайим.

На следствии было установлено, что он поддерживает связь через интернет с высокопоставленными лицами ХАМАСа в Газе.

Диа было поручено купить машину и арендовать гараж, в котором следовало собрать бомбу для автомобиля.

Автомобиль, набитый взрывчаткой и управлявшийся смертником должны были взорвать в районе Маале-Адумим, в месте с высокой концентрацией автобусов, гражданских и солдат.

Диа должен был снять клип со своим “завещанием” и сообщением о том, что он является членом боевого крыла ХАМАСа.

Сообщается о том, что в ближайшие дни Диа будет предъявлено обвинительное заключение.


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