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ЦАХАЛ опубликовал видео пятничных беспорядков | Фото:28.04 09:54   MIGnews.com

ЦАХАЛ опубликовал видео пятничных беспорядков

Пресс-служба ЦАХАЛа в пятницу распространила видео, на котором запечатлены некоторые фрагменты так называемого "марша возвращения", проходившего в пятницу, 27 апреля.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, кадры запечатлили попытки мятежников проникнуть на территорию Израиля и причинить ущерб разделительному ограждению.

Также на видеозаписи видно, как группа молодых людей тянет колючую проволку вдоль забора.

Напомним, с наступлением пятницы в Секторе Газа начались новые беспорядки на границе с Израилем. Несколько сотен палестинцев пытались прорвать границу с Израилем и поджечь разделительное сооружение у КПП "Карни".

В армейской пресс-службе подчеркнули, что это произошло в ходе массовой пятничной демонстрации, в которой приняли участие около 10 тысяч человек – столько же, сколько на прошлой неделе.

Согласно информации Министерства здравоохранения Газы, в ходе беспорядков на границе были убиты три человека, и более 300 пострадали, некоторые из них от огнестрельных ранений, некоторые от слезоточивого газа и дыма.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что солдаты применили против них средства по разгону незаконных демонстраций и предотвратил прорыв границы.

По словам израильских военных, мятежники бросали в сторону границы камни, заряды взрывчатки, ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Они также поджигали автомобильные покрышки и запускали на территорию Израиля огненные воздушные змеи, к которым прикреплены сосуды с горючей смесью.
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