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ВВС Израиля нанесли удар по морскому порту Газы | Фото:28.04 08:08   MIGnews.com

ВВС Израиля нанесли удар по морскому порту Газы

ВВС Израиля в ответ на пограничные провокации и попытки терактов в пятницу вечером нанесли ракетные удары по шести объектам, принадлежащих военно-морским силам Хамаса в секторе Газа.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

"Атаки стали ответом на террористическую деятельность и попытку массового проникновения в Израиль ранее сегодня", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.


По данным палестинских источников, в результате атаки четыре человека получили ранения.

ХАМАС утверждает, что целью удара стали два судна, пришвартованные в порту.

Представители израильской армии отмечают, что разбомбленные катера могли быть использованы ХАМАСом для попытки прорыва морской блокады сектора Газа.

Напомним, что ранее в этот же день несколько сотен жителей сектора Газы пытались прорвать границу с Израилем и поджечь разделительное сооружение у КПП "Карни".

Таким образом, началась пятая акция "Марша возвращения".

Согласно информации Министерства здравоохранения сектора Газа, три палестинских араба убиты, более 600 пострадали, некоторые из них от огнестрельных ранений, некоторые от слезоточивого газа и дыма.

ЦАХАЛ не подтверждает эти данные. В армейской пресс-службе утверждают, что ХАМАС использует "марши" в качестве прикрытия для террористических нападений.

В заявлении израильские военные подчеркунли, что это "сорвало" попытку проникновения палестинских демонстрантов.

Мятежники бросали в сторону границы камни, заряды взрывчатки, ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Они также поджигали автомобильные покрышки и запускали на территорию Израиля огненные воздушные змеи, к которым прикреплены сосуды с горючей смесью.
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