Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В ходе `марша возвращения` умер 15-летний палестинец | Фото:28.04 10:18   MIGnews.com

В ходе "марша возвращения" умер 15-летний палестинец

В ходе вчерашних столкновений с израильскими военнослужащими в рамках инициированного ХАМАСом "Марша великого возвращения", умер 15-летний палестинец.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы.

По данным палестинского ведомства, Аззам Хилаль Авейда стал четвертой жертвой пятничных беспорядков.

Согласно информации издания, видеоролики, распространенные сегодня в соцсетях, свидетельствуют о том, что палестинского подростка расстреляли в голову.

По данным следствия, Айведа был одним из участников "марша возвращения", которые пытались пытались прорвать границу Израиля и устроить поджог.

Отметим, что смерть палестинского юношы вызвала резкую критику со стороны посланника Организации Объединенных Наций в этом регионе, Николая Младенова.

Он резко осудил Израиль и призвал ЦАХАЛ "прекратить стрелять в детей".

Представители Миниздрава Газы уточняют, что в результате вчерашних столкновений пострадали 955 участников беспорядков, трое пострадавших доставлены в больницы в критическом состоянии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:54
Ливийский генерал Хафтар вернулся из Парижа на родину
09:54
ЦАХАЛ опубликовал видео пятничных беспорядков
08:51
Дональд Трамп: Корейская война завершается
08:34
Названо имя второго сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
07:48
Аэропорт Бен-Гуриона планирует грандиозное расширение
07:25
Найдена монета времен золотой лихорадки в Калифорнии
07:15
Дани Данон: верховный комиссар ООН одержим критикой Израиля
06:39
Нетаниягу соболезнует семьям утонувших учеников
05:16
Apple не будет производить Wi-Fi роутеры
04:51
Новые "Мстители" установили рекорд
02:33
Ким Чен Ын привез Мун Чжеину подарок из Северной Кореи
01:28
Спилберг рассказал, как на него повлиял "Список Шиндлера"
00:27
Австралиец приволок на берег напугавшую его акулу
23:27
США передумали поставлять Турции новейшие истребители
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus