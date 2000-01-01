28.04 10:18 MIGnews.com
В ходе "марша возвращения" умер 15-летний палестинец
В ходе вчерашних столкновений с израильскими военнослужащими в рамках инициированного ХАМАСом "Марша великого возвращения", умер 15-летний палестинец.
Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel
со ссылкой на Министерство здравоохранения Газы.
По данным палестинского ведомства, Аззам Хилаль Авейда стал четвертой жертвой пятничных беспорядков.
Согласно информации издания, видеоролики, распространенные сегодня в соцсетях, свидетельствуют о том, что палестинского подростка расстреляли в голову.
По данным следствия, Айведа был одним из участников "марша возвращения", которые пытались пытались прорвать границу Израиля и устроить поджог.
Отметим, что смерть палестинского юношы вызвала резкую критику со стороны посланника Организации Объединенных Наций в этом регионе, Николая Младенова.
Он резко осудил Израиль и призвал ЦАХАЛ "прекратить стрелять в детей".
Представители Миниздрава Газы уточняют, что в результате вчерашних столкновений
пострадали 955 участников беспорядков, трое пострадавших доставлены в больницы в критическом состоянии.
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