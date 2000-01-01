28.04 15:57 MIGnews.com

"Арабы живут в Иерусалиме лучше, чем где-либо в регионе"

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Несмотря на глубокий социальный раскол и всплески арабского насилия, 50-летие объединения израильской столицы, к которому приурочен День Иерусалима 28 ияра, является для жителей города настоящим поводом для празднования, считает градоначальник Нир Баркат."Иерусалим – это настоящий шедевр. Он навсегда останется единой, неделимой столицей еврейского народа, где с уважением относятся ко всем религиям. Молитва всех евреев на протяжении тысяч лет – это возвращение Всевышнего в священный город Иерусалим", - сказал 57-летний Баркат в интервью агентству The Associated Press ранее на этой неделе.По данным израильской правозащитной организации "Ир Амим", муниципалитет выделяет лишь 10-13% своего бюджета на развитие Восточному Иерусалиму, несмотря на то, что арабы составляют немногим более трети населения города."Я признаю, что нам нужно многое сделать. Я полон решимости и беру на себя ответственность за преодоление социальной пропасти между всеми районами, мусульманами, христианами, евреями – всеми", - утверждает 57-летний Баркат.Мэр столицы Еврейского государства отрицает возможность разделения города на западную и восточную части при подписании мирного договора с арабами и, более того, он уверен, если будет создано Палестинское государство, большинство арабских жителей Иерусалима предпочтут остаться израильскими гражданами. А переезд сюда американского посольства из Тель-Авива этому поспособствует."Я понимаю, что президент Трамп и его люди очень четко видят будущее нашего города как неделимого. Я верю, что это произойдет как можно скорее", - сказал он.57-летний Нир Баркат отрицает, что еврейским жителям города предоставляют какие-либо льготы на строительство в ущерб арабам. Дело в том, что Восточный Иерусалим является настоящим вызовом городскому зонированию, поскольку большая часть земли там не зарегистрирована должным образом, и зачастую бывает непросто установить право собственности. Несмотря на это, мэр утверждает, что он ежегодно увеличивал инвестиции в арабские кварталы Восточного Иерусалима, и большинство новых городских школ были построены именно там."Система определения приоритетов при инвестировании несимметрична. Больше мы инвестируем в области с пробелами. Качество жизни арабских жителей Иерусалима намного выше, чем где-либо еще на Ближнем Востоке ... и они это прекрасно знают", - подчеркивает градоначальник.Баркат уверяет, что, даже несмотря на арабские теракты, Иерусалим остается гораздо безопаснее других крупных городов мира. Незаменимую роль в этом играет забор безопасности. Палестинцы же утверждают, что таким образом израильтяне "украли их землю"."Если мне приходится выбирать между жизнью и качеством жизни – я выбираю жизнь. В обозримом будущем, по крайней мере, сейчас нам все еще нужен этот забор", - сказал он.