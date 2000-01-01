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Архитеррористка – пример гендерного равенства палестинцев 28.03 09:28   MIGnews.com

Архитеррористка – пример гендерного равенства палестинцев

Наличие женщин среди лидеров террористов является доказательством гендерного равенства в ФАТХе, заявил секретарь председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса Таиб Абд аль-Рахим на так называемом культурном форуме Аль-Ясир в старшей школе для девочек Эль-Бирех.

В свою очередь директриса Нида Абд Раббо назвала пропаганду в пользу архитеррористки Далаль Муграби "образовательной ответственностью", а саму смертницу – образцом для подражания среди учениц.

Напомним, что в 1978 году Муграби стала организатором самой кровавой атаки в истории Израиля - теракта на Прибрежном шоссе, когда 11 боевиков ФАТХ захватили и расстреляли пассажирский автобус. Жертвами нападения стали 37 израильтян, включая 13 детей, еще около 70 человек были ранены. Террористку ликвидировали израильские военные.

На данный момент в ПА 5 школ названы именем Далаль Муграби и еще десятки – в честь других террористов.

На мероприятии, посвященном Международному женскому дню, также присутствовали министр образования ПА Саби Сайдам и член ЦК ФАТХ Джамаль Мухайсин.

"С момента нашей революции в 1965 году точка социальный аспект Движения за национальное освобождение Палестины – ФАТХ – был ясен: между женщинами и мужчинами нет различий. И Далаль Муграби, возглавлявшая людей, является примером того", - заявил Таиб Абд аль-Рахим.
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