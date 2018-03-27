28.03 07:42 MIGnews.com
Палестинцы легко прорвались через заграждения в Израиль
В палестинских социальных сетях появился клип, демонстрирующий, с какой легкостью могут быть преодолены заграждения, разделяющие Газу и Израиль.
Палестинцы утверждают, что клип был снят два дня назад, но ЦАХАЛ говорит, что не может определить точную дату съемки
На клипе - шесть или семь молодых палестинцев ломают электрифицированный забор на границе в районе Хан Юнис и беспрепятственно заходят на израильскую территорию.
Сначала диверсанты отсоединяют электрические кабели, идущие к заграждению, осыпая друг друга снопами искр. После этого они разрезают проволоку, и по меньшей мере один из них заходит в Израиль.
Поделиться
Все по теме
Комментарии