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28.03 07:42   MIGnews.com

Палестинцы легко прорвались через заграждения в Израиль

В палестинских социальных сетях появился клип, демонстрирующий, с какой легкостью могут быть преодолены заграждения, разделяющие Газу и Израиль.

Палестинцы утверждают, что клип был снят два дня назад, но ЦАХАЛ говорит, что не может определить точную дату съемки

На клипе - шесть или семь молодых палестинцев ломают электрифицированный забор на границе в районе Хан Юнис и беспрепятственно заходят на израильскую территорию.

Сначала диверсанты отсоединяют электрические кабели, идущие к заграждению, осыпая друг друга снопами искр. После этого они разрезают проволоку, и по меньшей мере один из них заходит в Израиль.




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