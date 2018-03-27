28.03 07:42 MIGnews.com

Палестинцы легко прорвались через заграждения в Израиль

رفعوا علم فلسطين فوقها.. شبان يحطمون ويقتحمون بوابة "الفراحين" على السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة قبل أيام pic.twitter.com/cxsVMpYPaI — 48 الإخبارية (@48nnews) March 27, 2018

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В палестинских социальных сетях появился клип, демонстрирующий, с какой легкостью могут быть преодолены заграждения, разделяющие Газу и Израиль.Палестинцы утверждают, что клип был снят два дня назад, но ЦАХАЛ говорит, что не может определить точную дату съемкиНа клипе - шесть или семь молодых палестинцев ломают электрифицированный забор на границе в районе Хан Юнис и беспрепятственно заходят на израильскую территорию.Сначала диверсанты отсоединяют электрические кабели, идущие к заграждению, осыпая друг друга снопами искр. После этого они разрезают проволоку, и по меньшей мере один из них заходит в Израиль.