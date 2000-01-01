Либерман: Теперь мы остановим этот абсурд

Министр обороны Авигдор Либерман прокомментировал сообщения о том, что власти ПА выделили в госбюджете статью финансирования терроризма несмотря на то, что США предложили остановить поддержку террора в обмен на финансовую помощь.
"Абу-Мазен, приверженец терроризма, снял свою маcку и выбросил перчатки, так что теперь мы будем действовать, чтобы принять быстрые меры и разобраться с зарплатами, которые Аббас передает террористам, и остановить этот абсурд", - написал глава оборонного ведомства на своей странице в Twitter.
По данным Министерства обороны за 2017 год, ПА выплатили заключенным и освобожденным террористам суммарно более 550 миллионов шекелей.
Семьи террористов-смертников и раненных террористов получили около 687 миллионов шекелей. В целом почти 7,47% госбюджета ПА пошли на поддержание терроризма, уточняет издание.
Напомним, сегодня вопреки предупреждениям Соединенных Штатов Палестинская администрация выделила из бюджета 1,24 миллиарда шекелей, которые пойдут на зарплаты палестинским террористам и семьям убитых преступников.