ЦАХАЛ не убивал безногого палестинского мятежника

Напомним, что 29-летний Абу Турайя, был ранен в 2008 году, в результате чего потерял обе ноги. Он продолжал активно участвовать в протестах на инвалидной коляске, пока не не погиб от выстрела в голову 15 декабря 2017 года.
Отметим, что палестинцы обвиняют в убийстве Абу-Турайя израильских снайперов. Однако есть два доказательства непричастности израильских солдат к убийству безногого палестинца.
Во-первых, ЦАХАЛ установил, что снайперы прекратили стрелять на поражение как минимум за час до убийства Турайе. Во-вторых, стало известно, что вечером перед протестом мужчина навестил свою семью и принес извинения за то, что он станет шахидом.