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ЦАХАЛ не убивал безногого палестинского мятежника | Фото:28.03 16:51   MIGnews.com

ЦАХАЛ не убивал безногого палестинского мятежника

Следователи израильской армии установили, что безногий палестинец, который умер во время демонстрации на границе с Газой в конце прошлого года, не был убит солдатами ЦАХАЛа.

Об этом в среду, 28 марта сообщает Ynet.

Напомним, что 29-летний Абу Турайя, был ранен в 2008 году, в результате чего потерял обе ноги. Он продолжал активно участвовать в протестах на инвалидной коляске, пока не не погиб от выстрела в голову 15 декабря 2017 года.

Отметим, что палестинцы обвиняют в убийстве Абу-Турайя израильских снайперов. Однако есть два доказательства непричастности израильских солдат к убийству безногого палестинца.

Во-первых, ЦАХАЛ установил, что снайперы прекратили стрелять на поражение как минимум за час до убийства Турайе. Во-вторых, стало известно, что вечером перед протестом мужчина навестил свою семью и принес извинения за то, что он станет шахидом.
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