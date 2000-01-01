28.03 12:44 MIGnews.com

Ортодоксы зарезали двух овец - и арабы выходят на пикет

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Из-за церемонии жертвоприношения пасхального ягненка, прошедшей несколько дней назад в непосредственной близости от Храмовой Горы, палестинские жители Восточного Иерусалима проведут массовые акции протеста.Ранее окружной суд Иерусалима одобрил убой пасхального ягненка ортодоксами, но не на Храмовой Горе, а чуть ниже ее, в центре Дэвидсона."Мы не признаем решение суда, потому что он уполномочен обсуждать данный вопрос. Решение вредит и провоцирует верующих. Особенно на фоне ближайшей пятницы, когда помимо еженедельной молитвы, отмечается и День Земли", - цитирует Ynet имама мечети Аль-Акса, шейха Икриму Сабри.Напомним, что 30 марта палестинцы ежегодно отмечают День Земли, когда в 1976 году объявленная израильским правительством экспроприация арабских земель привела к столкновениям, в результате которых погибли 6 арабов. В этом году именно в этот день начинает неделя Песаха.Как сообщает 13-ый канал ИТВ, в ритуальных мероприятиях 26 марта приняли участие сотни активистов. Одетые в белое люди, танцевали и читали молитвы. Апогеем мероприятия стало жертвоприношение двух ягнят, которых после поджарили. При этом все действие транслировалось на гигантских экранах, установленных в непосредственной близости около Аль-Аксы.Среди участников церемонии были замечены депутат Кнессет Йехуда Глик ("Ликуд") и главный раввин Иерусалима Арье Штерн, который выразил надежду, что в будущем церемонию удастся провести и на самой Храмовой Горе.