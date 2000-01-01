ЦАХАЛу разрешили открывать огонь по маршу ХАМАСа

В том случае, если участники "марша миллионов", о проведении которого 15 мая сообщил ХАМАС, вздумают нанести ущерб израильской инфраструктуре на границе, солдатам ЦАХАЛа было разрешено открывать по ним огонь боевыми патронами, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля.
"Мы усиливаем барьеры, поэтому, чтобы предотвратить любые попытки вторжения на израильскую территорию, в этом районе будет размещено большое количество солдат ЦАХАЛа. Наша главная цель – не допустить причинения вреда гражданскому населению, в особенности женщинам и детям. Мы непреклонны в предотвращении любых инцидентов", - заявил генерал-лейтенант Гади Айзенкот в интервью "Маарив".
Он предупредил, что открывать огонь солдатам дозволено, если кто-то из протестующих будет вредить инфраструктуре безопасности.
"В прошлом году сотни человек пострадали, когда пытались уничтожить часть забора. Мы этого не потерпим", - отметил глава израильской армии.
В то же время он выразил уверенность в том, что в настоящее время никакой экзистенциальной угрозы Израилю нет, и что в военном отношении у Израиля нет конкурентов в регионе. Генерал сообщил, что после того, как ПВО Сирии сбили израильский F-16, ВВС уже возобновили свои операции в этой стране, а также обещал к концу года завершить ликвидацию туннелей вдоль границы с Газой.
Кроме того, Айзенкот подчеркнул, что Иран не решится приблизиться к израильской границе на Голанских высотах, а у "Хизбаллы" еще нет ракет, способных поразить точную цель внутри страны.
В отношении "хевронского солдата" Эльора Азарии, который в мае выйдет досрочно из военной тюрьмы за непредумышленное убийство палестинского террориста, начальник Генштаба сказал: "Последнее, чего я хочу, это чтобы люди звали его героем. Герои не такие".
Кроме того, он также обсудил вопросы призыва ортодоксов и интеграции женщин в боевые подразделения. Интервью будет опубликовано в пятничном выпуске "Маарив" (30 марта).