28.03 09:07 MIGnews.com

У ХАМАСа появились десятки новых, более опасных ракет

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о том, что в распоряжении ХАМАСа появились десятки новых, более опасных ракет.Речь идет о модернизированных ракетах короткого радиуса действия. Ракеты по размерам значительно больше стандартных хамасовских ракет, и несут большее количество взрывчатого вещества.В сообщении армейского радио говорится, что речь идет о совершенно новом типе оружия для Газы, с которым ЦАХАЛу еще не приходилось сталкиваться.