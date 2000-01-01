28.03 09:07 MIGnews.com
У ХАМАСа появились десятки новых, более опасных ракет
Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о том, что в распоряжении ХАМАСа появились десятки новых, более опасных ракет.
Речь идет о модернизированных ракетах короткого радиуса действия. Ракеты по размерам значительно больше стандартных хамасовских ракет, и несут большее количество взрывчатого вещества.
В сообщении армейского радио говорится, что речь идет о совершенно новом типе оружия для Газы, с которым ЦАХАЛу еще не приходилось сталкиваться.
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