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У ХАМАСа появились десятки новых, более опасных ракет 28.03 09:07   MIGnews.com

У ХАМАСа появились десятки новых, более опасных ракет

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о том, что в распоряжении ХАМАСа появились десятки новых, более опасных ракет.

Речь идет о модернизированных ракетах короткого радиуса действия. Ракеты по размерам значительно больше стандартных хамасовских ракет, и несут большее количество взрывчатого вещества.

В сообщении армейского радио говорится, что речь идет о совершенно новом типе оружия для Газы, с которым ЦАХАЛу еще не приходилось сталкиваться.
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