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ПА и ШАБАК совместно предотвращают месть ХАМАСа Израилю 28.03 08:03   MIGnews.com

Спецслужбы ПА и ШАБАК предотвращают месть ХАМАСа Израилю

Глава разведывательного агентства Палестинской автономии заявил, что ПА будет работать над тем, чтобы помешать любой мести Израилю со стороны боевиков ХАМАСа на территории Иудеи и Самарии, вслед за недавним убийством одного из лидеров террористической группировки.

"Мы не допустим, чтобы Иудея и Самария служили базой для мести", - заявил в интервью немецкой газете Der Spiegel Маджед Фарадж.

Фарадж также сказал, что палестинские разведывательные службы сотрудничают с израильским агентством безопасности ШАБАК, чтобы гарантировать, что ХАМАС не сможет предпринять ответные меры за убийство одного из лидеров ХАМАСа Мазена Фуках в рамках соглашения о безопасности между ПА и Израилем.

"Никто не уполномочен нарушать эти соглашения, несмотря ни на что", - сказал он.

Фуках, официальный представитель ХАМАСа, освобожденный в рамках соглашения об обмене заключенными в 2011 году на солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита, был застрелен боевиками в городе Газа в пятницу, 24 марта.

Хотя ни Израиль, ни какая-либо другая группировка не взяли на себя ответственность за убийство Фуках, ХАМАС обвинил Израиль в его убийстве и поклялся отомстить.

Израильские чиновники предсказали на этой неделе, что ХАМАС будет пытаться отплатить за его убийство через оперативников на территории Иудеи и Самарии, а не в Газе, возможно, совершив нападение в Израиле.

"Израиль знает, что кровь бойцов не пролита зря, и ХАМАС будет знать, как действовать", - говорится в заявлении ХАМАСа, опубликованном Reuters после смерти Фуках.

Халил аль-Хая, заместитель нового руководителя ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвара, также обещал возмездие.

"Если враг думает, что это убийство изменит баланс сил, тогда он должен знать, что у ХАМАСа будет возможность нанести ответный удар", - сказал он в воскресенье.

Во время массового похоронного шествия в субботу днем в городе Газа участники скандировали: "Месть, месть!".

Фуках родом из северного города Тубас на территории Иудеи и Самарии, где он был арестован в 2002 году за участие в террористической деятельности во время Второй интифады. Он отбывал несколько пожизненных приговоров за организацию теракта в 2002 году, в результате которого были убиты 9 израильтян.

Хотя первоначально сообщалось, что Фуках был застрелен около своего дома, в воскресенье палестинская газета "Аль-Кудс" сообщала, что он был убит в своем гараже вооруженными людьми, которые поджидали его.

Нападавшие использовали оружие, оснащенное глушителями, и стреляли в него четыре раза, говорится в воскресном сообщении.

Лидеры ХАМАСа указали на профессионализм убийства как доказательство участия Израиля.
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