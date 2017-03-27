28.03 07:12 MIGnews.com

13-летние террористы ни в чем не раскаиваются

הערב, @ohadh1 ​שואל את נערי אינתיפאדת הסכינים את השאלות הקשות, בראשן: 'מאיפה מגיעה השנאה?' |תיעוד של אגף המחבלים הקטינים בכלא עופר, הערב ב-8 pic.twitter.com/VtivU0scTA — חדשות 2 (@Channel2News) March 27, 2017

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Журналисты второго канала израильского ТВ сняли фильм о несовершеннолетних палестинских террористах, отбывающих наказание в тюрьме Офер.В тюрьме сидят 1100 арабов, совершивших преступления против безопасности государства. Среди них - 13 детей в возрасте до 13 лет. Некоторые из них были арестованы в прошлом году, во время “интифады ножей”.Родители этих детей, знали Израиль, работали в Израиле говорят на иврите, но эти дети были рождены в реальность полного разделения - и вместе с ней пришла ненависть.15-летний Мухаммед, напавший с ножом говорит: “Мы знали, что нас предали. Говорили, что мы поколение, которое не будет сопротивляться продаже нашей земле. Но волна террористических атак показала, что мы - поколение сопротивления, что мы воспитаны на сопротивлении, мы были рождены во время второй интифады. Нам передали флаг, нам вручили факел сопротивления”.Они говорят, что никогда не были в Израиле и не видели Тель-Авива. Мухаммед говорит: “Все, что я знаю - это то , что вы оккупанты. Все, что я хочу знать - зачем вы это делаете. Я не хочу убить всех евреев, но они завоевали нашу землю. В Европе я готов пожать руку еврею и выпить с ним чай, но евреи здесь завоевали нашу землю”.Это люди, ролевой моделью которых стали шахиды - готовые убивать и быть убитыми. Мухаммед говорит: “Это не что-то, что делается в один момент. Это нарастает в тебе - пока не наступает решительный час”.Мухаммед отрицает, что существует какая-то связь между его поступком и социально -экономическим положением семьи: “У меня отличные оценки в школе, слава Аллаху, мое социальное положение - хорошее. Я знал, что есть шанс , что я умру, я, принимал это в расчет. Но в решительный час вы забываете все, вы ставите перед собой цель, и только она стоит у вас перед глазами”. на вопрос о том, как он относится к тому, что израильтяне считают его террористом, Мухаммед отвечает: “Пусть думают что хотят”.Парадоксальным образом, мальчики начинают учить иврит здесь, в тюрьме. Закон об обязательном образовании распространяется и на них, и ШАБАС обеспечивает изучение иврита, арифметики и других предметов в крыле для несовершеннолетних. Отношение к этому крылу - отличается от отношения к прочим заключенным. Цель работы в том, чтобы эти люди не вернулись сюда. В этом помогают и взрослые заключенные.Раед, высокопоставленный лидер ФАТХа, отбывающий заключение в Офер, говорит: “Естественное место для таких заключенных - школа. У нас и у ШАБАКа есть совместные планы реабилитации этих заключенных, и мы хотим, чтобы по освобождении они вернулись в школы - только в школы”.Может быть, в этом есть луч надежды. Когда репортеры спросили 13-летнего заключенного, помогло ли ему и его товарищам насилие продвинуть палестинское дело, тот ответил: “Я не знаю”. Но Мухаммед говорит: “Я ни в чем не раскаиваюсь. И я повторю это и через сто лет”.