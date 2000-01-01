28.03 16:59 MIGnews.com

Арабы осудили "односторонние шаги" в отношении Иерусалима

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Министры иностранных дел арабских стран приняли резолюцию, отвергающую, как они обозначили "односторонние шаги", которые "ставят под угрозу исторический и правовой статус" Иерусалима. Министры, скорее всего ссылаясь на возможный шаг США переместить свое посольство в Иерусалим –шагу, которому резко противостоят арабские лидеры.Министры проголосовали за резолюцию в понедельник, 27 марта, во время саммита Лиги арабских государств, который проходит в Иордании.Министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади заявил, что данная резолюция одной из "примерно 17", которые будут приняты позже на этой неделе на встрече глав арабских государств в Иордании.Он также уточнил, что министры подтвердили необходимость создания палестинского государства рядом с Израилем.Кроме того, в начале этого месяца министры иностранных дел Лиги арабских государств приняли резолюцию против любой попытки переместить дипломатические миссии в Иерусалим."Лига рассматривает вопрос о создании любой дипломатической миссии в Иерусалиме или перемещение ее в город с откровенной атакой на права палестинского народа, всех мусульман и христиан", - говорится в единогласно принятом документе.В резолюции также указывалось, что перемещение дипломатических миссий будет являться "серьезным нарушением международного права и четвертой Женевской конвенции и соответствующих резолюций Совета Безопасности".Напомним, что президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал признать Иерусалим единой столицей Израиля и переместить туда американское посольство. Это вызвало острую критику официальных лиц Палестинской автономии и озабоченность Европейского союза.Однако похоже на то, что Трамп отказался от своего обещания переместить американскую дипмиссию с момента его инаугурации. В конце января американский лидер заявил в интервью, что "я пока не хочу об этом говорить. Это слишком рано".Тем не менее, вице-президент США Майк Пенс на днях заявил, что "президент США серьезно рассматривает вопрос перемещения посольства из Тель-Авива в Иерусалим". Однако при этом он не предоставил ничего конкретного касательного данного вопроса.