Арабы осудили "односторонние шаги" в отношении Иерусалима
Министры иностранных дел арабских стран приняли резолюцию, отвергающую, как они обозначили "односторонние шаги", которые "ставят под угрозу исторический и правовой статус" Иерусалима. Министры, скорее всего ссылаясь на возможный шаг США переместить свое посольство в Иерусалим –шагу, которому резко противостоят арабские лидеры.
Министры проголосовали за резолюцию в понедельник, 27 марта, во время саммита Лиги арабских государств, который проходит в Иордании.
Министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади заявил, что данная резолюция одной из "примерно 17", которые будут приняты позже на этой неделе на встрече глав арабских государств в Иордании.
Он также уточнил, что министры подтвердили необходимость создания палестинского государства рядом с Израилем.
Кроме того, в начале этого месяца министры иностранных дел Лиги арабских государств приняли резолюцию против любой попытки переместить дипломатические миссии в Иерусалим.
"Лига рассматривает вопрос о создании любой дипломатической миссии в Иерусалиме или перемещение ее в город с откровенной атакой на права палестинского народа, всех мусульман и христиан", - говорится в единогласно принятом документе.
В резолюции также указывалось, что перемещение дипломатических миссий будет являться "серьезным нарушением международного права и четвертой Женевской конвенции и соответствующих резолюций Совета Безопасности".
Напомним, что президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал признать Иерусалим единой столицей Израиля и переместить туда американское посольство. Это вызвало острую критику официальных лиц Палестинской автономии и озабоченность Европейского союза.
Однако похоже на то, что Трамп отказался от своего обещания переместить американскую дипмиссию с момента его инаугурации. В конце января американский лидер заявил в интервью, что "я пока не хочу об этом говорить. Это слишком рано".
Тем не менее, вице-президент США Майк Пенс на днях заявил, что "президент США серьезно рассматривает вопрос перемещения посольства из Тель-Авива в Иерусалим". Однако при этом он не предоставил ничего конкретного касательного данного вопроса.