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Столкновения на Западном берегу: раненные – с обеих сторон | Фото:28.02 19:05   MIGnews.com

Столкновения на Западном берегу: раненные – с обеих сторон

В пятницу, 28 февраля, на Западном берегу вспыхнули очередные протесты, переросшие в столкновения.

По сообщениям "Красного Полумесяца", более 100 палестинцев были легко ранены вблизи города Наблус, передает Haaretz.

Двое израильских военных также были легко ранены "камнеметателями" в Самарии. Одному из них попали в лицо. Оба пострадавших эвакуированы в больницу "Шиба".

По данным палестинского "Красного Полумесяца", в общей сложности среди палестинцев пострадали 134 человека. Один якобы получил ранение боевыми патронами, еще 53 – резиновыми пулями. Остальные отравились слезоточивым газом.

Столкновения произошли на фоне из-за археологических раскопок в зоне В, которая занимает 22% территории Западного берега. Что примечательно, руководство Палестинской автономии установило в этом локации палестинский флаг.


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