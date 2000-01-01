Столкновения на Западном берегу: раненные – с обеих сторон
В пятницу, 28 февраля, на Западном берегу вспыхнули очередные протесты, переросшие в столкновения.
По сообщениям "Красного Полумесяца", более 100 палестинцев были легко ранены вблизи города Наблус, передает Haaretz.
Двое израильских военных также были легко ранены "камнеметателями" в Самарии. Одному из них попали в лицо. Оба пострадавших эвакуированы в больницу "Шиба".
По данным палестинского "Красного Полумесяца", в общей сложности среди палестинцев пострадали 134 человека. Один якобы получил ранение боевыми патронами, еще 53 – резиновыми пулями. Остальные отравились слезоточивым газом.
Столкновения произошли на фоне из-за археологических раскопок в зоне В, которая занимает 22% территории Западного берега. Что примечательно, руководство Палестинской автономии установило в этом локации палестинский флаг.