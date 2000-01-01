28.02 20:47 MIGnews.com

"Мы готовы к войне"

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Ликвидация лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы будет означать "решающую победу" Израиля в будущей войне с этой террористической группировкой, заявил в среду высокопоставленный представитель ЦАХАЛа."Шансы, что уже в 2018 году начнется новая война, растут. Если в следующей войне нам удастся убить Насраллу, это окажется решающим фактором победы", - на условиях анонимности сказал он военным корреспондентам 28 февраля.Стоит отметить, что сам шейх, очевидно, придерживается аналогичного мнения, поскольку, по данным прессы, последние 11 лет – с окончания Второй Ливанской войны – живет в подземном бункере."Объединение технологического и логистического управления в cухопутные войска позволило армии сэкономить сотни миллионов шекелей и привело к реальному улучшению летального оружия. Это уже не Война Судного дня, в которой участвовали многочисленные дивизии, колонны танков и тяжелогруженные грузовики. Мы теперь в иной реальности. Технологии изменились, изменилось и поле битвы", - добавил офицер.Он поведал, что для будущей войны израильская армия разрабатывает систему "Маген Гидон", являющуюся наземной версией "Железного купола"."По другую сторону находится враг, который тоже изменился, стал более опытным. За четыре года боев в Сирии "Хизбалла" многому научилась. Враг быстро набирает опыт, все сильнее рассредотачивая свои силы. Мы готовы к войне. К 2020 году у нас будут окончательно обеспечены все припасы, завершены все учения и все планы. В этом году мы работаем по графику 17/17: 17 недель тренировок, которые чередуются с 17 неделями оперативной деятельности", - заверил офицер."Следующая война будет сложной, непростой задачей: она продлится от нескольких дней до нескольких недель, но в итоге мы победим. Столь хорошая и обеспеченная рабочая сила гарантирует, что все будет именно так", - добавил он.