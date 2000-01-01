28.02 20:18 MIGnews.com

ЦАХАЛ: Ликвидация Насраллы - решающий фактор

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Убийство лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы будет означать "решающую победу" Израиля в будущей войне с этой террористической группировкой, заявил в среду высокопоставленный представитель ЦАХАЛа."Если в следующей войне нам удастся убить Насраллу, это будет решающей победой", - сказал он израильским журналистам на условиях анонимности 28 февраля.Стоит отметить, что сам шейх, очевидно, придерживается аналогичного мнения, поскольку, по данным прессы, последние 11 лет – с окончания Второй Ливанской войны – живет в подземном бункере.