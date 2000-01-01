28.02 12:03 MIGnews.com

Арабская пресса опубликовала мирный план Трампа

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Арабская газета Al-Sharq Al-Awsat, со ссылкой на французский дипломатический источник, сообщает подробности о “мирном плане” президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.План предусматривает признание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.Старый Город передается под “международную защиту”.Согласно плану, Палестинское государство будет демилитаризованным образованием “с ограниченным суверенитетом” и его границы не будут определяться “границами 1967 года”.Иорданская долина остается под израильским суверенитетом, равно как и поселенческие блоки на Западном берегу. Небольшие поселения будут эвакуированы. План не предлагает решения изолированных поселений.План предусматривает увеличение полномочий сил безопасности ПА в “зоне А” и “зоне В”. План предусматривает сбор и передачу 40 миллиардов долларов на нужды развития палестинских территорий.Внешняя безопасность Западного берега и Газы, как и ранее, будут обеспечиваться Израилем и Египтом.Al-Sharq Al-Awsat сообщает, что арабские государства не удовлетворены планом и дискретно работают над его изменением до того, как он будет официально представлен.Два дня назад представители арабских государств встретились с дипломатами ЕС и комиссаром ЕС по внешней политике. Они подчеркнули, что в нынешнем виде плана неприемлем для палестинцев. По их мнению, план защищает интересы Израиля за счет палестинцев, и арабские государства требуют немедленного изменения плана.