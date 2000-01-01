Новая ступень борьбы с тоннелями: "умная" стена

По сообщению израильского портала walla, борьба с террористическими тоннелями в Газе вышла на новый уровень.
началось осуществление совместной программы министерства обороны, ЦАХАЛа и муниципальных властей стоимостью в несколько миллиардов шекелей.
В районе границы видны мачты высотой 60 метров и тяжелая инженерная техника ЦАХАЛа.
Вокруг границы создается подземная “умная стена”, которая с помощью современных сенсоров будет определять подозрительную активность.
Мощная реакция ЦАХАЛа на последние ракетные обстрелы частично объясняются тем, что масштаб инженерных работ в районе границы в ближайшие дни резко возрастет. ЦАХАЛ дает понять ХАМАСу, что не потерпит никаких попыток этим работам помешать.