28.02 10:02 MIGnews.com

Новая ступень борьбы с тоннелями: "умная" стена

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По сообщению израильского портала walla, борьба с террористическими тоннелями в Газе вышла на новый уровень.началось осуществление совместной программы министерства обороны, ЦАХАЛа и муниципальных властей стоимостью в несколько миллиардов шекелей.В районе границы видны мачты высотой 60 метров и тяжелая инженерная техника ЦАХАЛа.Вокруг границы создается подземная “умная стена”, которая с помощью современных сенсоров будет определять подозрительную активность.Мощная реакция ЦАХАЛа на последние ракетные обстрелы частично объясняются тем, что масштаб инженерных работ в районе границы в ближайшие дни резко возрастет. ЦАХАЛ дает понять ХАМАСу, что не потерпит никаких попыток этим работам помешать.