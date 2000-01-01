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flickr 01.03 07:17   MIGnews.com

Галант: "Мы потерпели неудачу. Мы должны усвоить урок"

Израиль должен вынести важные уроки из доклада государственного контролера о террористических туннелях сектора Газа или столкнется с катастрофическими последствиями в будущем, как заявил Йоав Галант, член кабинета безопасности и бывший генерал ЦАХАЛа.

Выступая за день до публикации этого доклада, Галант заявил, что война в 2014 году в секторе Газа в основном характеризуется "недооценкой" угрозы туннелей и "пренебрежительным отношением" в рамках оборонного создания наступательных возможностей ХАМАСа.

Галант возложил вину на бывшего министра обороны Моше Яалона и бывшего начальника штаба ЦАХАЛа Бени Ганца. Оба пытались преуменьшить значение доклада, утверждая, что война имела на самом деле успех.

"Называя ее успешной, Бенни Ганц говорит, что то, что произошло - это стандарт", - сказал Галант.

"Вы знаете, что у них есть 30 туннелей, и вы знаете, что есть большой шанс, что мы будем воевать с ними в ближайшее время", - продолжил он.

"Это означает, что необходимо объединить усилия, создать технологические решения, подготовить войска, поезда и закупать специальное оборудование. Проблема заключается в том, что ничего из этого не было сделано", - подчеркнул Йоав Галант.

"Мы потерпели неудачу. Мы не были готовы, и солдаты не были правильно подготовлены. Не было никакого установленного плана, что делать", - сказал он об успехах ЦАХАЛа во время войны.
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