01.03 07:17 MIGnews.com

Галант: "Мы потерпели неудачу. Мы должны усвоить урок"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израиль должен вынести важные уроки из доклада государственного контролера о террористических туннелях сектора Газа или столкнется с катастрофическими последствиями в будущем, как заявил Йоав Галант, член кабинета безопасности и бывший генерал ЦАХАЛа.Выступая за день до публикации этого доклада, Галант заявил, что война в 2014 году в секторе Газа в основном характеризуется "недооценкой" угрозы туннелей и "пренебрежительным отношением" в рамках оборонного создания наступательных возможностей ХАМАСа.Галант возложил вину на бывшего министра обороны Моше Яалона и бывшего начальника штаба ЦАХАЛа Бени Ганца. Оба пытались преуменьшить значение доклада, утверждая, что война имела на самом деле успех."Называя ее успешной, Бенни Ганц говорит, что то, что произошло - это стандарт", - сказал Галант."Вы знаете, что у них есть 30 туннелей, и вы знаете, что есть большой шанс, что мы будем воевать с ними в ближайшее время", - продолжил он."Это означает, что необходимо объединить усилия, создать технологические решения, подготовить войска, поезда и закупать специальное оборудование. Проблема заключается в том, что ничего из этого не было сделано", - подчеркнул Йоав Галант."Мы потерпели неудачу. Мы не были готовы, и солдаты не были правильно подготовлены. Не было никакого установленного плана, что делать", - сказал он об успехах ЦАХАЛа во время войны.