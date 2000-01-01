Галант: "Мы потерпели неудачу. Мы должны усвоить урок"
Израиль должен вынести важные уроки из доклада государственного контролера о террористических туннелях сектора Газа или столкнется с катастрофическими последствиями в будущем, как заявил Йоав Галант, член кабинета безопасности и бывший генерал ЦАХАЛа.
Выступая за день до публикации этого доклада, Галант заявил, что война в 2014 году в секторе Газа в основном характеризуется "недооценкой" угрозы туннелей и "пренебрежительным отношением" в рамках оборонного создания наступательных возможностей ХАМАСа.
Галант возложил вину на бывшего министра обороны Моше Яалона и бывшего начальника штаба ЦАХАЛа Бени Ганца. Оба пытались преуменьшить значение доклада, утверждая, что война имела на самом деле успех.
"Называя ее успешной, Бенни Ганц говорит, что то, что произошло - это стандарт", - сказал Галант.
"Вы знаете, что у них есть 30 туннелей, и вы знаете, что есть большой шанс, что мы будем воевать с ними в ближайшее время", - продолжил он.
"Это означает, что необходимо объединить усилия, создать технологические решения, подготовить войска, поезда и закупать специальное оборудование. Проблема заключается в том, что ничего из этого не было сделано", - подчеркнул Йоав Галант.
"Мы потерпели неудачу. Мы не были готовы, и солдаты не были правильно подготовлены. Не было никакого установленного плана, что делать", - сказал он об успехах ЦАХАЛа во время войны.