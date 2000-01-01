28.02 17:52 MIGnews.com

Сообщения о ракетном обстреле на юге Израиля

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Две ракеты, выпущенные по югу Израиля, упали на открытой территории возле общин, расположенных вблизи границы с Газой во вторник вечером, 28 февраля, как подтвердил ЦАХАЛ. На данный момент не сообщалось о раненых или причиненном ущербе.В то же время, неподтвержденные сообщения утверждают, что израильские самолеты провели обстрел в секторе Газа в ответ на нападение.Звуки ракетных сирен раздались в Шаар-ха-Негев на юге Израиля и Сдот Негев перед падениями снарядов.Отметим, что на данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за запуск ракет.Ракетный обстрел во вторник произошел после предыдущего ракетного удара, обрушившегося на западный регион Негев в понедельник.