28.02 16:51 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль не потерпит ракетных обстрелов из Газы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал удар израильских ВВС по объектам ХАМАСа в секторе Газа, заявив, что Израиль будет реагировать на любое нападение."Израиль не потерпит спорадические ракетные обстрелы и будет реагировать на любое нападение", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.Израильская авиация атаковала объекты террористов в анклаве в понедельник во второй половине дня, после ракетного обстрела на юге Израиля, в ходе которого снаряды были выпущены из северной части сектора Газа и взорвались в Шаар а-Негев, не нанося никакого ущерба.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подчеркнул в понедельник, что "Израиль не заинтересован в организации военной кампании в секторе Газа, но у нас нет никакого намерения принимать спорадические ракетные обстрелы. Я советую ХАМАСу действовать ответственно и успокоиться".Региональный руководитель Шаар а-Негев Алон Шустер заявил, что жители "не собираются позволить ракетным обстрелам разрушить их жизнь".Координатор правительственной деятельности на территориях генерал-майор Йоав Мордехай отправил сообщение на арабском языке на веб-сайте своего офиса:"Подрыва мира подтолкнет Израиль дать убедительный ответ. Любая попытка использовать террористические туннели приведет к смерти тех, кто в них".Палестинские СМИ сообщили, что за ракетными обстрелами стоят изгои Салафистских террористических группировок, которые пытаются спровоцировать эскалацию несмотря на приказ ХАМАСа.Тем не менее, официальный представитель ХАМАСа заявил: "Независимо от цены, мы не будем терпеть эти преступные нападения на базы ХАМАСа в секторе Газа".