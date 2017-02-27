28.02 07:12 MIGnews.com

Facebook заблокировал страницу ФАТХа

ادارة الفيسبوك اغلقت صفحة حركة فتح بسبب هذه الصورة سنبقى نعتز ونفتخر بأرثنا الوطني والنضالي pic.twitter.com/pQjXPNlGzY — حركة فتح (@fatehorg) February 27, 2017

الفيسبوك يغلق أكثر من 200 حساب لصفحات ونشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية pic.twitter.com/hheAqi1qYL — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 8, 2017

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Вечером в понедельник, 27 февраля, администраторы социальной сети Facebook закрыли страницу партии председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса ФАТХ. Очевидной причиной является публикация фотографии его предшественника Ясира Арафата с оружием."Нам поступило сообщение о том, что наша страница нарушила правила Facebook", - один из администраторов страницы, представитель ФАТХа по связям с прессой Мунир аль-Джагуб сказал агентству AFP.Помимо этого, на 30 дней были заморожены акаунты 12 администраторов страницы ФАТХа, включая самого Джагуба, у которого было около 70 тысяч подписчиков.На опубликованной фотографии был изображен Ясир Арафат с винтовкой израильского солдата, которую в 80-ых годах палестинские террористы выкрали в Бейруте. Рядом с Арафатом стоит Махмуд аль-Алюль, давеча избранный заместитель председателя ФАТХа.Стоит отметить, что Израиль многократно обращался к администрации соцсети с требованием прекратить подстрекательство с палестинской стороны. По информации "Аруц Шевы", лишь за прошедший год в Facebook было направлено 158 таких запросов и 13 запросов в администрацию видеохостинга YouTube. Администрация соцсети удовлетворила 95% запросов, а YouTube – 80%.В прошлом месяце досталось и ХАМАСу – за январь администрация соцсети заблокировал более 100 страниц группировки или симпатизирующих ей пользователей, за что руководители ХАМАСа обвинили Марка Цукерберга в "сговоре с оккупацией".