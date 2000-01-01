28.01 09:44 MIGnews.com

На юг Израиля прилетели шары с подозрительными предметами

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Сразу два воздушных шара с прикрепленными к ним подозрительными объектами приземлились на юге Израиля.Так, оба воздушных шара обнаружены в районе Шаар-ха-Негев утром вторника, 28 января, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.Так, один из них приземлился на сельскохозяйственном поле, а второй обнаружен в одной из теплиц, однако на данный момент информации о каких-либо разрушениях в результате инцидента пока не поступало.