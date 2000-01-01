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Трамп: в конце концов, они согласятся 28.01 07:29   MIGnews.com

Трамп: в конце концов, они согласятся

Во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Овальном Кабинете президент США Дональд Трамп прокомментировал разработанную его командой “сделку столетия”.

Трамп заявил: “Все работали над этим. Мы должны посмотреть, как это будет развиваться. Если это сработает - великолепно. И если нет - то и это мы сможем пережить. Но я думаю, что у этого есть шанс”.

Президент предсказал, что палестинцы “в конечном итоге” поддержат его проект: "Без них сделки нет". Трамп сказал, что нынешний отказ палестинцев от сделки является “первоначальным, и что палестинцы  - “великие переговорщики”.

Нетаниягу поблагодарил президента за поддержку и сказал: “Я жду, что завтра мы вместе с вами сделаем историю. И я думаю, мы поговорим об этом плане. Нетаниягу добавил, что речь идет об “исторической возможности” для палестинцев, и о “шансе столетия, который мы не намерены упустить”.


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