28.01 07:29 MIGnews.com

Трамп: в конце концов, они согласятся

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Во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Овальном Кабинете президент США Дональд Трамп прокомментировал разработанную его командой “сделку столетия”.Трамп заявил: “Все работали над этим. Мы должны посмотреть, как это будет развиваться. Если это сработает - великолепно. И если нет - то и это мы сможем пережить. Но я думаю, что у этого есть шанс”.Президент предсказал, что палестинцы “в конечном итоге” поддержат его проект: "Без них сделки нет". Трамп сказал, что нынешний отказ палестинцев от сделки является “первоначальным, и что палестинцы - “великие переговорщики”.Нетаниягу поблагодарил президента за поддержку и сказал: “Я жду, что завтра мы вместе с вами сделаем историю. И я думаю, мы поговорим об этом плане. Нетаниягу добавил, что речь идет об “исторической возможности” для палестинцев, и о “шансе столетия, который мы не намерены упустить”.