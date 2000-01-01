28.01 06:54 MIGnews.com

Ганц осуществит сделку века Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии





После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете лидер Кахоль Лаван Бени Ганц назвал предлагаемый им план урегулирования палестино-израильского конфликта “исторической вехой”.Ганц пообещал “воплотить в жизнь” “сделку века” - после выборов 2 марта.До встречи с Ганцем Трамп принял премьер-министра Биньямина Нетаниягу.После встречи с американским президентом Ганц провел пресс-конференцию в отеле Jefferson в Вашингтоне. Он назвал встречу “важной и из ряда вон выходящей” и назвал Трампа “истинным и мужественным другом Израиля”.Ганц сообщил: "Мы обсудили проблемы исключительной важности для будущего и безопасности Израиля. Я пока не буду раскрывать детали. План администрации Трампа - важная и историческая веха. Немедленно после выборов я займусь его осуществлением , опираясь на устойчивое, функционирующее израильское правительство, в тандеме с другими государствами региона”.По данным источника из окружения Трампа, он просил президента не инициировать начало осуществления программы до израильских выборов.Ганц также говорит, что президент “подчеркнул важность диалога с палестинцами, соседними странами и королем Иордании. Ганц и Трамп также говорили об угрозе Хизбаллы и о ситуации на северной границе Израиля.Ганц поблагодарил Трампа и его администрацию за “необычное приглашение” - американские президенты, как правило, не принимают у себя лидеров оппозиции.Ганц заявил, что немедленно направляется на родину для участия в дискуссиях о депутатской неприкосновенности Нетаниягу, которые “важны для будущего нашей демократии”.