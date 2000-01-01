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Трамп: мы признаем суверенитет Израиля на территориях 28.01 19:41   MIGnews.com

Трамп: мы признаем суверенитет Израиля на территориях

В ходе совместной пресс-конференции президента Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу президент США заявил: “Соединенные Штаты признают израильский суверенитет над территориями , которые, в моем понимании, являются частью Израиля. Переход к формуле “два государства для двух народов” должен пройти таким образом, чтобы не создать угрозы безопасности Израиля. Мы не позволим вернуться днем взрывов в автобусах и клубах”.

Премьер-министр Нетаниягу поблагодарил Трампа и назвал его “первым президентом, признавшим нужды израильской безопасности”.

Нетаниягу подчеркнул: “Вы представили реалистичный мирный план для устойчивого мира. На протяжении многих лет такие планы проваливались - из-за того, что не было правильного баланса между безопасностью Израиля и стремлением палестинцев к самоопределению”.


Нетаниягу сказал, что Трамп “взорвал миф о нелегальной израильской оккупацией”.

Нетаниягу заявил: “Это - исторический день. В этот день Трамп стал первым лидером признавшим израильский суверенитет над иудеей и Самарией, которые настолько важны для нашей безопасности и нашего наследия”.


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