28.01 19:35 MIGnews.com

Трамп: в реальности Иерусалим давно освобожден

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В ходе совместной пресс-конференции президента Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу президент США сообщил арабскому миру о том, что “Иерусалим в реальности давно уже освобожден”.Арабские лидеры и народы должны признать эту реальность и прекратить бессмысленный конфликт. “Заложниками этого конфликта являются палестинцы”, подчеркнул президент.Трамп подчеркнул: “Никогда не поздно, то что необходимо - мужество лидеров”.Трамп подчеркнул: “Мир требует компромиссов, но но мы не просим Израиль идти на компромиссы в сфере безопасности. Это невозможно. Этот план - хорош и для палестинцев. Это - возможность для них прийти в свою собственную страну после нескольких лет прогресса. Это, возможно, их последний час”.Трамп заявил, что в конце процесса палестинцев получат столицу в Восточном Иерусалиме. Трамп заявил: "Мы с гордостью откроем наше посольство в Восточном Иерусалиме".Трамп сказал, что палестинцам не стоит рассчитывать на признание "права на возмущение".