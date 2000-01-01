28.01 19:00 MIGnews.com

Глава Самарии: Израиль в опасности из-за ПА

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Глава Самарийского регионального совета Йосси Даган встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягуу после обнародования заявления администрации президента США Дональда Трампа по "сделки века" вместе с другими главами советов Иудеи и Самарии.Со вчерашнего дня Даган находился в Вашингтоне на чрезвычайных встречах с сенаторами и конгрессменами, а также с евангельскими лидерами."Палестинское государство может поставить под угрозу Государство Израиль", - сказал Даган своим собеседникам, добавив: "Мы восхваляем президента Трампа, ценим его и его дружбу с Израилем, и в той же степени мы выражаем наши опасения и подчеркиваем красные линии, особенно террористическое государство, замораживание строительства и замораживание планирования."Конгрессмен Энди Барр, близкий к Трампу, сказал Дагану во время их встречи сегодня утром: "Мы стоим рядом с еврейскими общинами в Иудее и Самарии. Мы благословлены тем, что у нас есть друзья из Израиля, которые приезжают к нам в США.""Мы высоко ценим огромное партнерство между Государством Израиль и Соединенными Штатами. Мы будем продолжать обсуждать с Белым домом мирный план, и мы очень ценим позицию наших членов в Израиле."