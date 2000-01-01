28.01 15:16 MIGnews.com

Беннетт призвал ЦАХАЛ готовиться к немедленной эскалации

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Армия обороны Израиля укрепит позиции в долине реки Иордан с помощью дополнительной пехотной бригады. Решения принято после ситуационной оценки в преддверии публикации "сделки века" президента США Дональда Трампа.Дополнительные войска поступят из элитного разведывательного батальона "Голан" из-за опасений, что в этом районе может вспыхнуть насилие. Решение было принято после специальной ситуационной оценки с министром обороны Нафтали Беннеттом, начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Авивом Кохави, главой Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майором Надав Падан, бригадным генералом Янив Элалуф и другими старшими командирами."Государство Израиль переживает критические дни для установления своих постоянных границ и применения суверенитета к еврейским поселениям в Иудее и Самарии", - сказал Беннетт, добавив, что он слышал угрозы с палестинской стороны относительно аннексии."ЦАХАЛ и силы на местах подготовлены к любому сценарию. Мы переживаем критические дни установления границ и применения суверенитета."Беннетт поручил войскам подготовиться к немедленной эскалации насилия после обнародования плана, а также к беспорядкам. Представители ПА намекнули, что палестинское руководство может прекратить координацию в сфере безопасности с Израилем на Западном берегу.Ранее на этой неделе ЦАХАЛ повысил уровень готовности.Также, президентом Палестинской администрации Махмуд Аббас предупредил о "серьезных последствиях" для всего региона, если план Трампа противоречит "суверенитету или идентичности палестинского народа".По сообщениям, Аббас сказал своим силам безопасности не останавливать общественность от протестов или столкновений с израильскими войсками на Западном берегу во время "Дня ярости", назначенного на среду.Ожидается, что один из главных протестов, запланированных против американского плана, пройдет в северной долине реки Иордан. Несколько других запланировано в других областях на Западном берегу и Секторе Газа.В воскресенье армейское радио сообщило, что военные развернули шесть батальонов, а также прикрепили боевые батальоны к каждой региональной бригаде, способной реагировать на нападения и насильственные беспорядки.