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28.01 18:46   MIGnews.com

Переезд посольства США не мешает президенту ас-Сиси

Египет работает над тем, чтобы обещанный американским президентом Дональдом Трампом переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим никоим образом не усложнил решение палестинского вопроса.

Об этом заявил президент арабской республики Абдель-Фаттах ас-Сиси на молодежной конференции, которая состоялась 28 января в городе Асван.

"Наша позиция по палестинскому вопрос проста. Это критическая точка в истории региона, где палестинцами должен быть гарантирован мир", - цитирует сказанное президентом Египта издание Ynet.
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