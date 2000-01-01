28.01 18:46 MIGnews.com

Переезд посольства США не мешает президенту ас-Сиси

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Египет работает над тем, чтобы обещанный американским президентом Дональдом Трампом переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим никоим образом не усложнил решение палестинского вопроса.Об этом заявил президент арабской республики Абдель-Фаттах ас-Сиси на молодежной конференции, которая состоялась 28 января в городе Асван."Наша позиция по палестинскому вопрос проста. Это критическая точка в истории региона, где палестинцами должен быть гарантирован мир", - цитирует сказанное президентом Египта издание Ynet.