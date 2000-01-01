Реакция арабов на переезд посольства разочаровала ПА
Палестинское руководство разочаровано недостаточно твердой реакцией арабских государств на объявленное намерение президента США Дональда Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.
"Трамп непредсказуем, поэтому арабские лидеры не хотят пробуждать его "темную сторону", - сказал изданию Breitbart бывший член революционного совета ФАТХ Димитрий Дилиани.
По его словам, арабы не хотят спешить, ожидая, чем в итоге обернется история с переездом американской дипмиссии и каким именно образом это произойдет.
"Невозможно предугадать реакцию обычных палестинцев, но я догазываюсь, что она будет жесткой. Палестинская администрация должна использовать любые имеющиеся в ее распоряжении меры – от отказа координации с Израилем в сфере безопасности до роспуска самой ПА с последующим превращением ее силы безопасности в военизированные формирования. Реакция Палестинской администрации не может быть мягкой. Это вопрос истины", - добавил Делиани.
Он напомнил, что международно признанной столицей Израиля является не Иерусалим, а Тель-Авив, поэтому переезд американского посольства станет нарушением международного законодательства.
"Я ожидаю, что лидеры ПА используют любые средства, чтобы предотвратить это", - сказал бывший член ФАТХа.