28.01 17:35 MIGnews.com

Реакция арабов на переезд посольства разочаровала ПА

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Палестинское руководство разочаровано недостаточно твердой реакцией арабских государств на объявленное намерение президента США Дональда Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим."Трамп непредсказуем, поэтому арабские лидеры не хотят пробуждать его "темную сторону", - сказал изданию Breitbart бывший член революционного совета ФАТХ Димитрий Дилиани.По его словам, арабы не хотят спешить, ожидая, чем в итоге обернется история с переездом американской дипмиссии и каким именно образом это произойдет."Невозможно предугадать реакцию обычных палестинцев, но я догазываюсь, что она будет жесткой. Палестинская администрация должна использовать любые имеющиеся в ее распоряжении меры – от отказа координации с Израилем в сфере безопасности до роспуска самой ПА с последующим превращением ее силы безопасности в военизированные формирования. Реакция Палестинской администрации не может быть мягкой. Это вопрос истины", - добавил Делиани.Он напомнил, что международно признанной столицей Израиля является не Иерусалим, а Тель-Авив, поэтому переезд американского посольства станет нарушением международного законодательства."Я ожидаю, что лидеры ПА используют любые средства, чтобы предотвратить это", - сказал бывший член ФАТХа.