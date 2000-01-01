Мятежи на границе с Газой: зафиксирована рекордная явка

Уточняется, что на фоне сильных дождей и ветра в митингах была самая низкая явка за последние месяцы, а напряженность, соответственно, намного ниже, чем в предыдущие недели. Бойцы ЦАХАЛ даже не были вынуждены стрелять.
Несколько палестинцев бросали камни и самодельную взрывчатку в солдат. Министерство здравоохранения ХАМАСа утверждает, что всего несколько человек были ранены резиновыми пулями. Что примечательно, ранее эта цифра еженедельно переваливала за 50-60 человек.
Отметим, что ранее организаторы мятежей заявили, что решили существенно сократить еженедельные протесты на границе с Газой. 27 декабря, согласно плану, состоялся финальный марш в его нынешнем формате. Сборы на границы завершают до 30 марта 2021 года.
ХАМАС также заявил, что не заинтересован в прекращении протестов и насилия по отношению к ЦАХАЛ, но частоту мероприятий все же принято уменьшить.