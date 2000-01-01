ХАМАС накинулся с обвинениями на Израиль

ХАМАС обвиняет Израиль в том, что жители Газы, которые ездят за границу ради медицинской помощи и получения образования, используются для выуживания информации.
Такое заявление в пятницу сделал генеральный директор так называемого министерства национальной безопасности Газы Тауфик Абу Наим, передает "Аруц Шева".
По словам Наима, его ведомство работает, чтобы помешать неким действиям Израиля. ХАМАСу якобы удалось добиться значительных достижений в препятствовании сотрудничества с "оккупацией".
Наим добавил, что в последние годы было проведено ряд кампаний по пресечению предоставления информации Израилю, а также были разработаны планы защиты и обеспечения безопасности и стабильности.
"Палестинские службы безопасности в Газе работают в ситуации продолжающегося конфликта с оккупацией и ее разведывательными органами, как в отношении информации о безопасности, так и в отношении событий, которые пытаются использовать, чтобы ухудшить ситуацию с безопасностью", - сказал Наим.