27.12 09:36 MIGnews.com

"Модный" террор арабов: новое поколение, старая ненависть

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Предотвращены 180 терактов с применением стрелкового оружияИзраильский портал walla опубликовал материал о ежедневной работе ЦАХАЛа по предотвращению террористических атак.Портал, со ссылкой на высокопоставленного офицера в службах безопасности сообщает, что за год было совершено 38 терактов с применением огнестрельного оружия.Офицер говорит: В большинстве случаев речь идет об одиночках или членах мелких ячеек, не принадлежащих к какой-нибудь серьезной организации. В большинстве случаев целями их атак становятся блок-посты или люди, едущие на попутках".Офицер подчеркнул, что за год ШАБАК и ЦАХАЛ предотвратили 180 террористических атак с применением огнестрельного оружия на территории Иудеи и Самарии. Часть терактов предотвращена непосредственно перед осуществлением, часть - на стадии подготовки.По словам источника портала, центр тяжести атак переместился в последние недели из Гуш Эцион в Биньямина. Большинство вскрытых до сегодняшнего дня террористических ячеек носит местный характер и не является частью какой-либо крупной организации. Источник говорит: "ХАМАС приветствует теракты, но эти ячейки ни от кого не получают приказа. Атмосфера насилия, созданная ISIS, работает в Европе, и работает здесь".Офицер отмечает новые характеристики молодого поколения палестинских террористов: "Эти люди заинтересованы в качестве жизни. Они обожают дискотеки и очные клубы, они тратят безумые деньги на одежду. Так, например, в лагере беженцев близ Бейт-Лехема зафиксирован невероятный прирост количества молодых людей, посещающих гимнастические залы. И все это не мешает им придерживаться экстремистской идеологии и совершать теракты."