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Сорваны теракты против солдат ЦАХАЛа на юге Израиля | Фото: Israel Defense Forces/Flickr27.12 19:40   MIGnews.com

Сорваны теракты против солдат ЦАХАЛа на юге Израиля

Общая служба безопасности Израиля ШАБАК сорвала террористический заговор, в который вступили израильские арабы с целью нападения на военнослужащих ЦАХАЛа на юге пустыни Негев. Предполагается, что таким образом они хотели ответить на объявление вне закона "Северного крыла Исламского движения Израиля".

Как сказано в заявлении ШАБАКа, 37-летнему Мухаммаду Масри из Беэр-Шевы и 26-летнему Абд-Аллаху Абу Аяшу из Касифы вменяют планирование атак на израильских солдат в Димоне, Араде и на авиабазе "Неватим" в Негеве.
Сорваны теракты против солдат ЦАХАЛа на юге Израиля | Фото: ШАБАК

В ходе обысков у подозреваемых изъяли самодельную винтовку и несколько пультов дистанционного управления детонационными устройствами.

Отмечается, что ранее Масри отбыл год тюремного наказания за планирование атаки на зал бракосочетания в Герцлии. В 2013 году он был освобожден, а после регулярно принимал участие в деятельности "Северного крыла Исламского движения".

"В ходе расследования ШАБАКа и полиции оказалось, что свое нападение Масри планировал, чтобы отомстить за запрет "Северного крыла Исламского движения Израиля", - сказано в заявлении ШАБАК.

Напомним, что движение было запрещено в прошлом году за связи с террористическими организациями и постоянное подстрекательство против израильтян, в то время как более умеренное "Южное крыло" продолжает свою деятельность и по сей день.

С Аяшем Масри познакомился в супермаркете, где они вместе работали. Завербовав его, Масри стал планировать нападение, используя свои связи с арабскими террористами, в том числе, и с боевиками ХАМАСа, которые он установил во время тюремного наказания.

Кроме этих двух, были арестованы еще трое арабов, которые помогли Масри и Аяшу раздобыть оружие. Но в ШАБАКе допускают, что это не последние аресты по данному делу, так как расследование продолжается.
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