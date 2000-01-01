27.12 15:56 MIGnews.com

Машаль назвал Израиль "обузой для мира"

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Руководство террористической группировки ХАМАС высоко оценили резолюцию Совета Безопасности ООН, объявившую израильские поселения в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии вне закона.Это, как заявил на недавней конференции в Турции глава политбюро организации Халед Машаль, свидетельствует о том, что Израиль стал для всего цивилизованного мира обузой, и в отличие от него палестинская партия – выигрышная.Машаль считает, что принятие антипоселенческой резолюции является шагом в направлении борьбы за возвращение территорий, утраченных арабами в войнах с Израилем, не вступая в непосредственные политические переговоры с Иерусалимом.Вдобавок к этому лидер ХАМАСа возложил на Израиль вину за все войны на Ближнем Востоке, включая шиито-суннитский конфликт, проявившийся в полную мочь на примере сирийской гражданской войны и боевых действий в Ираке и Йемене.