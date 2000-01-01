27.12 12:15 MIGnews.com

У России были сомнения по анти-израильской резолюции

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Заместитель посла Российской Федерации в Тель-Авиве Алексей Дробинин дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.Дробинин рассказывал о позиции России по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей израильские поселения и строительство в Восточном Иерусалиме.Дробинин утверждает, что Россия хотела перенести голосование по этой резолюции с тем, чтобы “продолжить обсуждение”. По словам дипломата, у России были “сомнения” относительно резолюции.Дробинин сказал: “У России были сомнения, в первую очередь, по поводу времени принятия такого решения. Но ни одно другое государство не поддержало позицию России, которая, по существу, просила продолжить обсуждение. Также есть чувство неудовлетворенности в связи с тем, что решение принято только по одному компоненту”.