27.11 06:55 MIGnews.com

В ответ на обстрелы: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по Газе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ночью 27 ноября самолеты ВВС ЦАХАЛа, в ответ на вечерний ракетный обстрел израильских приграничных поселений, нанесли удары по военным объектам ХАМАСа в Газе.Атакам подверглись объекты в южной части Газы, в том числе, завод по производству ракет.Телеканал Al-Quds сообщил о том, что атакованы четыре военные позиции ХАМАСа в районе Хан Юнис.Во время обстрела Сдерота пострадали два человека. Одна женщина получила травму когда бежала в убежище, и один человек впал в шоковое состояние. Оба эвакуированы в больницу Барзилай в Ашкелоне.Обстрел произошел во время концерта Идана Хабиба в Сдероте. На концерт пришли сотни зрителей.Премьер-министр Израиля выпустил заявление, в котором говорится: Если кто-то в Газе подумал, что после операции “Черный Пояс” он может поднять голову - он допускает серьезную ошибку Мы будет жестко отвечать на любую атаку и обеспечивать безопасность Израиля на всех фронтах”.Обстрелом воспользовался лидер Кахоль Лаван Бени Ганц - ради того, чтобы раскритиковать Нетаниягу. Ганц заявил: “Вместо того, чтобы организовывать ралли в Тель-Авиве против правоохранительной системы, Нетаниягу стоило сосредоточиться на обеспечении безопасности жителей Юга”.Мэр Сдерота Алон Давиди заявил: “Премьер-министр Нетаниягу, две недели назад ты отдал распоряжение ликвидировать “ходячую бомбу с часовым механизмом” в Газе. Сегодня две ракеты выпущены по Сдероту. Если не отдашь распоряжения о сильной реакции и об уничтожении ракетного звена, ответственного за обстрел, отсутствие твоей реакции станет доказательством того, что ты гарантируешь неприкосновенность ХАМАСу и Исламскому джихаду”.Офер Либштейн, глава местного совета Шаар ха Негев заявил: “К несчастью, мы продолжаем жить в знакомой и утомительной реальности войны и это становится привычным. Мы получили еще одно напоминание о том, что Газа - не рутина. Что вы намереваетесь сделать. чтобы наши дети сегодня могли спокойно спать, а террористы, устроившие обстрел - запуганы? Сдерживание обеспечивается только инициативой, решимостью и ликвидацией террористов”.