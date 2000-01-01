27.11 16:30 MIGnews.com

Видео: последствия ракетной тревоги для детей

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Жительница прибрежного города Ашкелон Реут Шпильман-Драйер обнародовала видео со своими детьми, снятое в ночь, когда город переполошили сирены ракетной тревоги.Кадры, обнародованные в Facebook, быстро разлетелись в сети и стали вирусными.В частности, женщина показала, в каком ужасе были дети, когда им пришлось посреди ночи выбегать на лестничную клетку, чтобы спастись от предполагаемого ракетного обстрела. Как стало известно позже, тревога была "ложной".Рассказав о психологической травме, которую малыши приобретают из-за обстрелов, Шпильман-Драйер написала, что ситуация, с которой сейчас сталкиваются жители юга, стала просто "невыносимой"."Привет всем вам, живущим там наверху (на севере и в центре Израиля), слышите? Здесь, на юге, мы живем в невыносимых условиях! Какая страна в мире позволит людям стрелять по своим гражданам? Какая страна? Биби, несмотря на все твои достижения, все еще есть мирные жители, ежедневно живущие в страхе! Ты ничего не сделал! Лучше иди домой! 10 лет ты у власти, Давай! Больше некого винить", – подписала женщина.